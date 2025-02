Wohngebiet kommt: Planungs-Marathon im Gemeinderat

Einen Marathon an Bauleitplanung bewältigte Marxheims Bürgermeister Alois Schiegg in der jüngsten Sitzung mit dem Gemeinderat. Anregungen aus der Bürgerschaft waren in keinem der insgesamt sechs Verfahren eingegangen. Nach der Bearbeitung der Stellungnahmen der „Träger öffentlicher Belange“ gab das Gremium zu drei Bebauungsplänen, zwei Flächennutzungsplan-Änderungen und einer Einbeziehungssatzung „grünes Licht“, sodass die Bauvorschriften nun in Kraft treten können.

Der Bereich „Stockwiesen“ in Gansheim wurde als reines Wohngebiet ausgewiesen, hier können in den nächsten Jahren 28 Wohnhäuser gebaut werden. Durch die Bebauungspläne „Erlhöfe-Ost“ (11,08 Hektar) und „Erlhöfe-West“ (3,4 Hektar) können in der Gemeinde erstmals Freiflächenanlagen für Photovoltaik entstehen. Mit der Einbeziehungssatzung „Im Winkel“ in Lechsend wird dem Eigentümer ein einzelnes Bauvorhaben ermöglicht .Für „Stockwiesen“ und die Photovoltaik war außerdem der Flächennutzungsplan im sogenannten „Parallelverfahren“ zu ändern. (arh)