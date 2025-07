Polizei beobachtet Drogengeschäft auf offener Straße

Die Polizei hat am Dienstag in Donauwörth ein Drogengeschäft beobachtet und die Beteiligten auffliegen lassen. Auf einem Platz in der Dietrichstraße beobachtete eine Streife um 19.40 Uhr drei männliche Personen bei verdächtigen Handlungen.

Ein 21-Jähriger übergab einen zuvor mittels Feinwaage gewogenen Joint an einen 17-Jährigen. Die Beamten stellten bei einer anschließenden Kontrolle ein Plastikbehältnis, in dem sich Marihuana befand, den Joint und die verwendete Waage sicher. Der 21-Jährigen handelte sich eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Handels mit Cannabis sowie eines Verstoßes gegen das Konsum-Cannabisgesetz ein. (AZ)