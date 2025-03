Polizei blitzt Autofahrer zweimal an einem Tag auf der B2

Zweimal innerhalb eines Tages hat die Polizei auf der B2 bei Monheim den gleichen Autofahrer geblitzt. Dies geschah am Sonntag.

Die Verkehrspolizei hatte an der Bundesstraße eine Messstelle eingerichtet. Der besagte Fahrer passierte diese gegen 11.30 Uhr in die eine und um 17 Uhr in die andere Richtung. Zunächst zeigte das Radargerät eine Geschwindigkeit von 151 Stundenkilometern an und dann 117. Die zulässigen Höchstgeschwindigkeit liegt bei 100 km/h.

Der Temposünder muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von rund 300 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem einmonatigen Fahrverbot rechnen. (AZ)