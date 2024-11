Polizei verhindert zwei Alkoholfahrten

Die Polizei hat in der Nacht zum Samstag gleich zwei Männer davon abgehalten, unter Alkoholeinfluss am Straßenverkehr teilzunehmen. Kurz nach Mitternacht konnten die Beamten einen 34-Jährigen bei Felsheim, der sein Fahrrad schob, davon abhalten mit knapp 1,8 Promille auf sein Rad zu steigen. Gegen 3 Uhr wurde bei einem Einsatz die Personalien eines 20-Jährigen aufgenommen, der aus dem Landkreis Dillingen stammt. Bei ihm konnten die Polizisten Alkoholgeruch wahrnehmen. Da er gerade im Begriff war, in sein Fahrzeug zu steigen und damit wegzufahren, wurde der Autoschlüssel von der Polizei sichergestellt. In beiden Fällen konnten die Beamten so eine Straftat verhindern. (AZ)

