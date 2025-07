Frau wird iPhone gestohlen: Polizei sucht nach Zeugen

Einer 58-Jährigen ist am Donnerstag zwischen 17 und 18.30 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in der Joseph-Gänsler-Straße in Donauwörth ein weißes iPhone 14 entwendet worden, wie es im Polizeibericht heißt. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. Die Geschädigte konnte ihr Telefon im Nachgang im Nahbereich der Tatörtlichkeit orten, eine polizeiliche Absuche verlief jedoch wenig später ergebnislos. Beamte der PI Donauwörth nahmen eine Strafanzeige auf. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)

