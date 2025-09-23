Icon Menü
Polizei ermittelt: Auto in Donauwörth beschädigt

Polizei ermittelt: Auto in Donauwörth beschädigt

An einem schwarzen Audi macht sich ein Unbekannter zu schaffen. Es entsteht ein Schaden in dreistelliger Höhe.
    Ein Auto wurde in Donauwörth beschädigt.
    Ein Auto wurde in Donauwörth beschädigt. Foto: Boris Roessler, dpa (Symbolbild)

    Eine unbekannte Person hat in Donauwörth ein Auto beschädigt. Zu dieser Tat kam es zwischen Sonntag, 17.30 Uhr, und Montag, 14 Uhr, im Dr.-Michael-Samer-Ring. Wie die Polizei mitteilt, wurde der geparkte, schwarze Audi A1 am rechten Vorderreifen beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 200 Euro.

    Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug wurde aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 0906/706670 bei der Polizei zu melden. (AZ)

