Polizei ermittelt: Auto in Donauwörth beschädigt

Eine unbekannte Person hat in Donauwörth ein Auto beschädigt. Zu dieser Tat kam es zwischen Sonntag, 17.30 Uhr, und Montag, 14 Uhr, im Dr.-Michael-Samer-Ring. Wie die Polizei mitteilt, wurde der geparkte, schwarze Audi A1 am rechten Vorderreifen beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 200 Euro.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug wurde aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 0906/706670 bei der Polizei zu melden. (AZ)