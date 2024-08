Überholmanöver in Donauwörth: Polizei sucht Zeugen

Wegen des Verdachts der Nötigung im Straßenverkehr ermittelt die Polizei gegen einen Autofahrer, der in Donauwörth einen anderen Verkehrsteilnehmer ausgebremst haben soll. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag um 17.15 Uhr in der Sallingerstraße.

Ein 60-Jähriger, der zum genannten Zeitpunkt mit einem Ford unterwegs war, erschien in der Donauwörther Inspektion und erstattete Strafanzeige gegen den Fahrer eines schwarzen BMW X3. Nach den Schilderungen des Mannes hatte ihn der Fahrer des BMW ohne ersichtlichen Grund in der Sallingerstraße überholt und ihn in der Folge massiv ausgebremst. Der Geschädigte notierte sich das Kennzeichen und eine Fahrerbeschreibung. Die Gesetzeshüter konnten einen 25-Jährigen als Tatverdächtigen ermitteln.

Mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich an die Inspektion in Donauwörth zu wenden. Telefon: 0906/706670. (AZ)