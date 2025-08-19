Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

Polizei erwischt auf B16 bei Rain einen extremen Raser

Rain

Polizei erwischt extremen Raser auf der B16

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der Bundesstraße bei Rain wird ein Autofahrer mit fast 180 Stundenkilometern erwischt. Das sind die Konsequenzen.
    • |
    • |
    • |
    Die Verkehrspolizei hat auf der B16 bei Rain einen extremen Raser erwischt.
    Die Verkehrspolizei hat auf der B16 bei Rain einen extremen Raser erwischt. Foto: Wolfgang Widemann (Archivbild)

    Die Verkehrspolizei hat am Freitag (Maria Himmelfahrt) bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der B16 auf Höhe Rain fast 120 Temposünder erwischt. Einem von ihnen droht eine besonders saftige Strafe.

    Der Autofahrer, der aus dem Landkreis Eichstätt stammt, erreichte laut Polizei bei der Kontrolle den traurigen Spitzenwert von 179 Stundenkilometern. Maximal erlaubt sind auf dem Abschnitt nur 100. Der Raser muss jetzt mit einer Geldbuße von 1400 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem dreimonatigen Fahrverbot rechnen. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden