Polizei erwischt extremen Raser auf der B16

Die Verkehrspolizei hat am Freitag (Maria Himmelfahrt) bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der B16 auf Höhe Rain fast 120 Temposünder erwischt. Einem von ihnen droht eine besonders saftige Strafe.

Der Autofahrer, der aus dem Landkreis Eichstätt stammt, erreichte laut Polizei bei der Kontrolle den traurigen Spitzenwert von 179 Stundenkilometern. Maximal erlaubt sind auf dem Abschnitt nur 100. Der Raser muss jetzt mit einer Geldbuße von 1400 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem dreimonatigen Fahrverbot rechnen. (AZ)