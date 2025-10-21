Zehn Jahre ohne Führerschein: Mann mit Auto unterwegs

Obwohl er seit zehn Jahren keinen Führerschein mehr besitzt, ist ein 37-Jähriger im Stadtgebiet von Harburg mit dem Auto gefahren. Eine Streife der Polizei kontrollierte den Mann am Montag gegen 14.30 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Brünsee und Harburg.

Die Beamten stellten fest, dass es sich um eine illegale Tour handelte, unterbanden die Weiterfahrt und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher. Den Mann erwartet eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (AZ)