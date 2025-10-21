Icon Menü
Polizei erwischt Autofahrer, der seit zehn Jahren keinen Führerschein mehr besitzt

Harburg

Zehn Jahre ohne Führerschein: Mann mit Auto unterwegs

Die Polizei erwischt auf der Straße zwischen Brünsee und Harburg einen Pkw-Fahrer bei einer illegalen Tour.
    Die Polizei hat einen Autofahrer nahe Harburg bei einer illegalen Tour erwischt. Foto: Soeren Stache, dpa (Symbolbild)

    Obwohl er seit zehn Jahren keinen Führerschein mehr besitzt, ist ein 37-Jähriger im Stadtgebiet von Harburg mit dem Auto gefahren. Eine Streife der Polizei kontrollierte den Mann am Montag gegen 14.30 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Brünsee und Harburg.

    Die Beamten stellten fest, dass es sich um eine illegale Tour handelte, unterbanden die Weiterfahrt und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher. Den Mann erwartet eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (AZ)

