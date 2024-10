Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer in Rain

Der Polizei ist am Donnerstag in Rain ein betrunkener Autofahrer ins Netz gegangen. Bei einer Verkehrskontrolle in der Münchner Straße gegen 17.15 Uhr bemerkten die Beamten, dass der Fahrer nach Alkohol roch. Zwei Atemalkoholtests bei dem 25-Jährigen ergaben einen Wert von etwa 0,8 Promille.

Der Mannn musste eine Sicherheitsleitung in Höhe der zu erwartenden Geldbuße hinterlegen, da er im Bundesgebiet keinen festen Wohnsitz hat. Zudem nahmen ihm die Polizisten vorübergehend den Pkw-Schlüssel ab, um eine Weiterfahrt in diesem Zustand zu verhindern. (AZ)