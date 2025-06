Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer auf der B2

Dank aufmerksamer Verkehrsteilnehmer hat die Polizei am Montag einen offenbar stark betrunkenen Autofahrer erwischt, der auf der B2 im Bereich der Monheimer Alb unterwegs war. Zeugen meldeten um etwa 20 Uhr der integrierten Leitstelle einen Pkw, der nahe Monheim in deutlichen Schlangenlinien in Richtung Donauwörth unterwegs sei.

Eine Streifenbesatzung entdeckte den Wagen auf Höhe Bergstetten und hielt den Fahrer an. Ein Alkoholtest ergab bei dem 36-Jährigen einen Wert von mehr als 1,7 Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme durch einen Arzt auf der Dienststelle in Donauwörth und stellten sowohl den Führerschein als auch den Autoschlüssel des Mannes sicher. Eine Strafanzeige wegen Verdachts auf Trunkenheit im Verkehr war die weitere Folge. (AZ)