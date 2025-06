Polizei erwischt dank Zeuge einen betrunkenen Autofahrer

Die Polizei hat am Donnerstag gegen 22 Uhr in Donauwörth einen betrunkenen Autofahrer erwischt. Der Wagen, mit dem der Gersthofener fuhr, fiel einem Zeugen in der Sallingerstraße auf.

Der 46-Jährige war der Meldung an die Polizei zufolge mit sehr geringer Geschwindigkeit und einer auffälligen Fahrweise unterwegs. Beamte machten den Verdächtigen ausfindig und kontrollierten ihn. Der Mann roch deutlich nach Alkohol. Ein Test ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Der Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Polizisten stellten seinen Führerschein und den Fahrzeugschlüssel sicher. Den Promillesünder erwartet ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr. (AZ)