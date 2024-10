Die Polizei hat am Donnerstagmittag in Erlingshofen eine Frau erwischt, die verbotenerweise mit einem Elektro-Tretroller (E-Scooter) unterwegs war. Die 31-Jährige, welche die Beamten in der Donauwörther Straße anhielten, hatte für das Zweirad keine Haftpflichtversicherung abgeschlossen. Dies führte zu einer Anzeige. (AZ)

