Autofahrer unter Alkohol trinkt während Fahrt aus Flasche

Weil er während der Fahrt aus einer dunklen Flasche trank, ist ein Mann in einem Auto im Donauwörther Stadtteil Berg der Polizei aufgefallen. Die Beamten stoppten den Mann - und es stellte sich heraus, dass sie den richtigen Riecher hatten.

All dies passierte am Donnerstag um 14.20 Uhr in der Straße Am Spitzigen Berg. Als die Polizisten an den Pkw herantraten, bemerkten sie, dass der 47-Jährige nach Alkohol roch. Ein Schnelltest vor Ort ergab einen Wert von über 0,8 Promille. Die Gesetzeshüter stellten den Fahrzeugschlüssel sicher und ließen den Mann nicht mehr weiterfahren.

Es folgte ein gerichtsverwertbarer Alkoholtest auf der Dienststelle. Der Fahrer muss nun mit einem Bußgeld, einem einmonatigen Fahrverbot und Punkten in Flensburg rechnen. (AZ)