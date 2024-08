Illegale Spritztour auf Motorroller: Anzeige gegen Fahrer

Die Polizei hat in der Nacht auf Freitag in der Donauwörther Parkstadt einen Mann bei einer illegalen Spritztour auf einem Motorroller erwischt. Die Beamten erblickten den 35-Jährigen um 1.10 Uhr in der Sternschanzenstraße. An dem Kleinkraftrad war kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht.

Die Streifenbesatzung stoppte den Fahrer und nahm eine Strafanzeige auf. Der Mann durfte zudem nicht mehr weiterfahren. (AZ)