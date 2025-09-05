1,6 Promille: Polizei erwischt betrunkene Autofahrerin

Die Polizei hat am Donnerstag in Donauwörth eine betrunkene Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten kontrollierten um 20.45 Uhr die 48-Jährige in der Neudegger Allee. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,6 Promille.

Die Frau hat nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr am Hals. Es erfolgte eine Blutentnahme in der Donau-Ries-Klinik. Zudem stellten die Gesetzeshüter den Fahrzeugschlüssel und den Führerschein der 48-Jährigen sicher. (AZ)