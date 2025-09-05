Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

Polizei erwischt in Donauwörth eine betrunkene Autofahrerin

Donauwörth

1,6 Promille: Polizei erwischt betrunkene Autofahrerin

Die Polizei zieht in Donauwörth eine 48-Jährige, die mit dem Pkw unterwegs ist und unter dem Einfluss von Alkohol steht, aus dem Verkehr.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei hat in Donauwörth eine betrunkene Autofahrerin gestoppt.
    Die Polizei hat in Donauwörth eine betrunkene Autofahrerin gestoppt. Foto: Jan Woitas, dpa (Symbolbild)

    Die Polizei hat am Donnerstag in Donauwörth eine betrunkene Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten kontrollierten um 20.45 Uhr die 48-Jährige in der Neudegger Allee. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,6 Promille.

    Die Frau hat nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr am Hals. Es erfolgte eine Blutentnahme in der Donau-Ries-Klinik. Zudem stellten die Gesetzeshüter den Fahrzeugschlüssel und den Führerschein der 48-Jährigen sicher. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden