Polizei erwischt in Donauwörth einen Autofahrer auf verbotener Tour

Donauwörth

Polizei erwischt Autofahrer auf verbotener Tour

Ein Mann aus dem Raum Nürnberg muss seinen Führerschein abgeben, fährt aber trotzdem nach Donauwörth. Eine Strafanzeige ist die Folge.
    Die Polizei hat in Donauwörth einen Autofahrer zufällig bei einer verbotenen Tour erwischt.
    Die Polizei hat in Donauwörth einen Autofahrer zufällig bei einer verbotenen Tour erwischt. Foto: Jan Woitas, dpa (Symbolbild)

    Bei einer Verkehrskontrolle in Donauwörth ist die illegale Spritztour eines Autofahrers aus dem Raum Nürnberg aufgeflogen. Den 41-Jährigen hielt die Polizei am Montagvormittag in der Dillinger Straße an. Der Mann konnte keinen Führerschein vorweisen.

    Bei einer Überprüfung durch die Beamten stellte sich heraus, warum dies so war. Gegen den 41-Jährigen bestand ein rechtskräftiges Fahrverbot. Daher hatte dieser seine Lizenz vor der Tour in amtliche Verwahrung gegeben. Der Ertappte musste in Donauwörth seinen Wagen stehenlassen. Außerdem handelte er sich eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Fahrens trotz Fahrverbot ein. (AZ)

