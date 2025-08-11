Illegale Probefahrt mit Auto direkt vor der Polizei: Anzeige

Schon nach wenigen Metern beendet war eine illegale Probefahrt, die ein Mann in Donauwörth mit einem Auto unternommen hat. Am Sonntagnachmittag stoppte eine Streifenbesatzung in der Dillinger Straße den 39-Jährigen. An dem Pkw, den er steuerte, befand sich kein gültiges Kennzeichen. Der Wagen war bereits nicht mehr zugelassen und daher den aktuellen Ermittlungen auch ohne Pflichtversicherung. Trotzdem ließ der Halter einen Kaufinteressenten, 39, aus dem Bodenseekreis eine Probefahrt machen.

Entgegen der geschilderten Absprachen bog der 39-Jährige aber von dem Privatgrundstück auf die Dillinger Straße und vor das Polizeifahrzeug ein. Die Folgen waren eine sofortige Unterbindung der Weiterfahrt und eine Strafanzeige wegen des Verdachts von Verstößen gegen die Fahrzeugzulassungsordnung und das Pflichtversicherungsgesetz sowie der Steuerverkürzung. (AZ)