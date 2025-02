Autofahrer wohl unter dem Einfluss von Drogen

Die Polizei hat am Montag in Donauwörth einen Autofahrer gestoppt, der offenbar unter dem Einfluss von Rauschgift stand. Bei einer Verkehrskontrolle am Mittag bemerkten die Beamten bei dem 20-Jährigen drogentypische Auffälligkeiten.

Der junge Mann durfte nicht mehr weiterfahren und musste sich einer Blutentnahme unterziehen, um den möglichen Betäubungsmittel-Konsum näher feststellen zu können. Vom Ergebnis hängen die weiteren Konsequenzen ab. (AZ)