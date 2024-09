Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer in Rain

Die Polizei hat in der Nacht auf Sonntag in Rain einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Wagen rückte um 1 Uhr in den Blick einer Streifenbesatzung auf, weil der Fahrer in auffälliger Weise unterwegs war.

Die Beamten kontrollierten den 46-Jährigen, der aus der Neuburger Gegend stammt. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,4 Promille. Die Folge: eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Der Mann ist jetzt seinen Führerschein los. (AZ)