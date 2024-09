Drei Männer in Auto unterwegs: Fahrer ohne Führerschein

Die Polizei hat am Donnerstag in Riedlingen einen Autofahrer bei einer illegalen Spritztour gestoppt. Der Mann saß am Steuer eines Pkw, besitzt aber keinen Führerschein.

Eine Streifenbesatzung kontrollierte den Wagen und seine drei Insassen um kurz nach 16.15 in der Artur-Proeller-Straße. Dabei kam heraus, dass der Fahrer, 26, keine Lizenz hat. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und nahmen eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis auf. (AZ)