Die Polizei hat in der Nacht auf Sonntag in Zirgesheim einen betrunkenen Autofahrer erwischt. Die Beamten kontrollierten den 38-Jährigen gegen 0.45 Uhr in der Deutschordenstraße. Der Fahrer roch nach Alkohol. Ein freiwilliger Atemtest ergab einen Wert von fast 0,9 Promille. Der Mann muss mit einem Bußgeld, einem einmonatigen Fahrverbot und Punkten in Flensburg rechnen. (AZ)

