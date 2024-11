Nach Zeugenhinweise: Polizei erwischt Jugendlichen mit Pannen-Motorrad

Ein aufmerksamer Zeuge hat der Polizei am Dienstag ein Pannen-Motorrad in Donauwörth mitgeteilt. Um 18.30 Uhr war ein 17-Jähriger mit dem Motorrad auf der B16 zwischen Riedlingen und Erlingshofen unterwegs. Auf Hinweis des Zeugen kontrollierten Beamte wenig später das Gefährt. Dabei stellten sie fest, dass an dem Kraftrad sowohl die Zulassungsplakette als auch die Plakette zur Hauptuntersuchung gefälscht war.

Das Motorrad war nicht zum Verkehr zugelassen und es war ein falsches Kennzeichen angebracht. Daher stellten die Beamten die Maschine sicher. Ein Abschleppunternehmen brachte es zur Dienststelle. Der Eigentümer sagte außerdem den Beamten, keinen Führerschein zu besitzen.

Er hatte den aktuellen Erkenntnissen zufolge beim Verkäufer die falschen Kennzeichen montiert, um das Motorrad überführen zu können. Gegen den Jugendlichen wurde Strafanzeige wegen Verdachts auf Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauch, ein Vergehen nach dem Pflichtversicherungsgesetz sowie Kraftfahrzeugsteuerhinterziehung erstattet. (AZ)