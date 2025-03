Schmierereien in Wemding: Polizei erwischt 14-Jährige

Einem aufmerksamen Bürger ist es zu verdanken, dass die Polizei am Donnerstag in Wemding eine Jugendliche erwischt hat, der offenbar für Schmierereien verantwortlich ist.

Gegen 12.50 Uhr erblickte der Zeuge an der Promenade des Johannsweihers mehrere frische Graffitischmierereien und beobachtete einen Verdächtigen. Der Mann verständigte die Polizei. Die stellte wenig später in der Nähe des Tatorts eine 14-Jährige fest, die Lackspuren am Körper hatte.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ein und übergaben die geständige Jugendliche an eine Erziehungsberechtigte. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. (AZ)