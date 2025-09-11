Extremer Raser wird auf B25 dreifach „geblitzt“

Ein Autofahrer ist am Sonntagnachmittag auf der B25 quer durch den Landkreis Donau-Ries gerast. Sein Pech: Die Verkehrspolizei hatte auf der Strecke gleich zwei Radargeräte postiert. Zudem heftete sich eine Zivilstreife mit Videokamera an die Fersen des Baden-Württembergers. Dem droht nun eine saftige Strafe. Die Polizei ermittelt sogar wegen des Verdachts einer Straftat.

Dass die Polizei in räumlicher Nähe gleich zwei Geschwindigkeitskontrollstellen einrichtet, ist nicht der Normalfall. Am Sonntag habe man aber versucht, gezielt extreme Rasern zu erwischen, erklärt Werner Mäder, Leiter der Verkehrspolizei-Inspektion (VPI) Donauwörth. Genau dies sei sei gelungen. Ein Mann, Anfang 40, hielt sich nicht im Geringsten an die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 100 Stundenkilometern.

Raser auf B25 wird erst mit 203 und dann mit 180 km/h geblitzt

Um kurz nach 14 Uhr fuhr er auf der Bundesstraße von Nördlingen in Richtung Donauwörth. Auf Höhe Reimlingen wurde der Mercedes AMG mit sage und schreibe 203 km/h geblitzt. Bei dem Wert ist die Toleranz bereits abgezogen. Wenig später wurde der Wagen erneut gemessen - bei Harburg mit 180 „Sachen“. Für die rund elf Kilometer lange Distanz zwischen den beiden Radargeräten brauchte der Mann, der aus dem Kreis Winnenden stammt, etwa sieben Minuten. Das bedeutete Mäder zufolge einen Geschwindigkeitsschnitt von gut 93 Stundenkilometern. Zu bedenken sei, dass der Mann zwischenzeitlich durch Möttingen mit seiner kilometerlangen Ortsdurchfahrt musste.

Angesichts der beiden Messergebnisse verständigten die Beamten eine mit einer Videokamera ausgestattete Zivilstreife, die ebenfalls in dem Bereich im Dienst war. Sie setzte sich hinter den Raser. Der brachte es zwischen Harburg und Donauwörth auf circa 190 km/h, ehe es den Beamten gelang, den Mann nahe Donauwörth anzuhalten.

Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, die auf der B25 gefährdet wurden, sich zu melden

Die Polizei spricht von einem „traurigen Höchstwert“, den man festgestellt habe. Den Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Er muss in jedem Fall mit einer Geldstrafe und einem Fahrverbot rechnen. Es laufen weitere Ermittlungen. Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrt am Sonntag zwischen 14 und 14.15 Uhr, gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der VPI zu melden. Telefon: 0906/402115-22.