Polizei erwischt Rotlicht-Sünder an Ampel auf Südspange

Aufgrund zweier Verkehrsunfälle, bei denen die Verursacher bei rot über die Ampel fuhren, sowie mehrerer Mitteilungen von Verkehrsteilnehmern, dass an an der Einmündung der Industriestraße auf die Südspange (B16) bei Donauwörth das Rotlicht nicht beachtet werde, kontrollierte nun die Polizei dort vermehrt. Uniformierte und zivile Kräfte erwischten prompt mehrere Verkehrssünder.

In diesem Zusammenhang weisen die Beamten darauf hin, dass es sich bei der im August 2024 per Ampel nachgerüsteten Einmündung um einen Bereich handelt, an dem Unfälle passieren können. Deshalb werde das Verhalten der Verkehrsteilnehmer dort „restriktiv überwacht“. Wer das Rotlicht missachtet, muss mit Bußgeldern zwischen knapp 120 und 270 Euro, einem einmonatigen Fahrverbot sowie zwei Punkten in Flensburg rechnen.

Die Polizeiinspektion Donauwörth kündigt an: „Wir werden diesen und auch weitere Unfallschwerpunkte im Zuständigkeitsbereich in der kommenden Zeit weiter im Blick behalten.“ (AZ)