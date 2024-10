Polizei findet Drogen bei einem 24-Jährigen

Polizeibeamte haben am Montag Drogen bei einem Mann in Asbach-Bäumenheim gefunden. Sie unterzogen den 24-Jährigen am Vormittag in der Rudolf-Diesel-Straße einer Personenkontrolle. Dabei fanden sie in der Bekleidung und dem mitgeführten Rucksack des Mannes knapp 20 Ecstasy-Tabletten.

Die Folge war eine Strafanzeige gegen den 24-Jährigen wegen Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetz sowie die Sicherstellung der Drogen. (AZ)