Mann mit Alkohol im Blut am Steuer erwischt

In Rain ist am Montagabend ist ein Mann mit 1,2 Promille in eine Verkehrskontrolle geraten. Der 57-Jährige wurde laut Polizeiinspektion Rain im Ortsteil Bayerdilling einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Den Polizisten fiel während der Kontrolle Alkoholgeruch aus dem Wageninneren auf. Der Fahrer war daraufhin mit einem freiwilligen Atemalkoholtest einverstanden. Der Test zeigte 0,98 Promille an. Ein weiterer Alkoholtest mit einem gerichtsverwertbaren Messgerät ergab allerdings einen Wert von 1,26 Promille. Deshalb ordneten die Beamten eine Blutentnahme an. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt und seine Weiterfahrt unterbunden. (AZ)

