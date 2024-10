Polizei klärt dank Zeugen zwei Unfallfluchten von Senioren

Dank aufmerksamer Passanten ist es der Polizei gelungen, zwei Unfallfluchten zu klären. Diese fanden in Harburg und in Donauwörth statt. Die Karambolagen verursachten jeweils betagte Personen.

In Harburg prallte am Dienstagvormittag beim Ausparken in der Grasstraße eine 87-Jährige mit ihrem Auto gegen ein anderes Fahrzeug und beschädigte dieses an der Stoßstange. Die Rentnerinhielt allerdings nicht an, sondern entfernte sich. Ein Zeuge beobachtete die Situation und konnte somit Hinweise auf den Pkw der Verursacherin geben. Die Polizei stellte an der Halteradresse an dem Wagen einen frischen Unfallschaden fest. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen die Seniorin wegen des Verdachts der Unfallflucht ein.

In Donauwörth stieß der Polizei zufolge ein 90-Jähriger mit seinem Auto im Parkhaus „Am Münster“ gegen einen Opel Corsa, der dort abgestellt war. An diesem wurde die Stoßstange beschädigt. Ohne sich darum zu kümmern, fuhr der Mann davon. Da eine Passantin sich das Kfz-Kennzeichen seines Pkw merkte, konnte die Polizei dieses schnell ausfindig machen. Auch auf den Rentner kommt ein Strafverfahren zu. (AZ)