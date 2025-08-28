Polizei klärt dank Lackspuren eine Unfallflucht vor einer Firma

Dank intensiver Ermittlungen ist es der Polizei gelungen, eine Unfallflucht in Donauwörth zu klären. Die passierte am Dienstag zwischen 13.30 bis 23.15 Uhr, vor dem Eingang zu einer Firma in der Dr.-Ludwig-Bölkow-Straße. Dort parkte ein 32-Jähriger seinen blauen Seat Leon. Der Mann stellte bei der Rückkehr zu seinem Pkw fest, dass dieser einen massiven Heckschaden hatte.

Die Reparaturkosten dürften sich auf schätzungsweise 5000 Euro belaufen. Da sich die Person, die den Unfall verursachte, nicht meldete, zeigte das Opfer die Sache an. Beamte sicherten Fremdlack an dem beschädigten Wagen. Durch die Ermittlungen konnte eine 50-Jährige aus einer Gemeinde im Ries als Beschuldigte ermittelt werden. Die Frau wurde wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle angezeigt. (AZ)