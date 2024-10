DNA-Spuren: Serie von Diebstählen aus Fahrzeugen geklärt

Die Polizei ist einem jungen Mann und einem Jugendlichen auf die Spur gekommen, die im Sommer im Lechgebiet reihenweise Diebstähle begangen haben. Möglicherweise kommt das Duo auch für weitere Fälle in anderen Orten in Frage. Stets profitierten die Langfinger vom leichtsinnigen Verhalten der Betroffenen.

Wie die Polizeiinspektion Rain berichtet, stahlen die Beschuldigten in der Nacht auf 23. Juli aus mehreren unversperrten Fahrzeugen - meist handelte es sich um Autos - Bargeld und andere Wertgegenstände. Dies geschah in den Rainer Ortsteilen Bayerdilling und Sallach. Die betreffenden Fahrzeugen, darunter auch ein Wohnwagen, standen im Freien. Zu den Wertgegenständen zählte unter anderem eine Spielkonsole. Außerdem erbeuteten die Diebe zwei Fahrräder. Der Wert des Diebesguts summierte sich insgesamt auf etwa 3000 Euro.

DNA-Spuren an Fahrrad in Rain führen zu einem der beiden Diebe

Mit den Rädern fuhren die Täter anscheinend zum Bahnhof in Rain. Eines der Zweiräder stellten die Beamten wenige Tage später dort sicher. Neben der zuvor an den Tatorten erfolgten Spurensicherung wurden an diesem Fahrrad auch DNA-Spuren gesichert und ausgewertet. Dadurch konnte die Polizei einen der beiden Diebe identifizien. Zudem gelang es über eine an einem der Tatorte vorhandene private Videoaufzeichnung des Hofraums sowie weitere Ermittlungserkenntnisse, auch den zweiten Verdächtigen zu ermitteln.

Der 19- und der 17-Jährige waren laut Polizei zuletzt in einer Asylunterkunft in Bamberg wohnhaft, ihr derzeitiger Aufenthaltsort ist aber unbekannt. Da es sich bei der Vorgehensweise der beiden Täter, Diebstähle aus nicht versperrten Fahrzeugen zu begehen, um ein überregional in Bayern auftretendes Kriminalitätsphänomen handelt, prüft die Polizei, ob ein Zusammenhang zu weiteren Fällen besteht. Zum Beispiel kam es Ende Juni in einem Wohngebiet in Monheim zu ähnlichen Taten. Ebenso in den angrenzenden Landkreisen Augsburg und Dillingen. (AZ, wwi)