Polizei klärt dank eines Zeugen eine Unfallflucht am Waldsee

Ein aufmerksamer Passant hat durch sein vorbildliches Verhalten am Freitag im Bereich des Waldsees in Wemding dafür gesorgt, dass die Polizei eine Unfallflucht aufklären konnte. Der 52-Jährige beobachtete gegen 17.30 Uhr, wie ein zunächst Unbekannter mit seinem Auto auf dem Parkplatz beim Rückwärtsrangieren gegen einen anderen Pkw prallte, der dort abgestellt war.

Am Fahrzeug des Opfers entstand ein Sachschaden von ungefähr 3000 Euro. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht weiter darum und brauste davon. Der Zeuge merkte sich das Kfz-Kennzeichen des Geflüchteten und ließ den Besitzer des beschädigten Wagens vom Bademeister des Naturfreibads per Lautsprecherdurchsage ausrufen. Mit den Informationen des Zeugen konnten die Polizeiinspektionen Donauwörth und Treuchtlingen den Verursacher ermitteln. Er wohnt im angrenzenden Mittelfranken. Gegen ihn läuft ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Unfallflucht. (AZ)