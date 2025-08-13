Unfallflucht geklärt: Zeuge lässt sich nicht beirren

Ein aufmerksamer Passant hat in Donauwörth dafür gesorgt, dass die Polizei eine Unfallflucht klären konnte. Der Zeuge ließ sich auch durch einen offensichtlichen Trick des mutmaßlichen Straftäters nicht beirren.

Opfer ist eine 23-Jährige, die am 31. Juli ihren weißen Mercedes in Donauwörth auf dem Parkplatz eines Schnellimbisses neben der Straße An der Westspange abstellte. Ein Unbekannter prallte mit der Anhängekupplung seines Fahrzeugs gegen den vorderen Stoßfänger des Mercedes. An diesem entstand ein Schaden von mehr als 4000 Euro.

Auf eine Meldung der Polizei in unserer Zeitung hin wendete sich der Zeuge an die Inspektion in Donauwörth und teilte mit, den Unfall beobachtet zu haben. Er schilderte, dass der Verursacher ausgestiegen, zu dem beschädigten Pkw gegangen sei und augenscheinlich angefangen habe, zu telefonieren. Da der Passant dachte, dass der Mann die Polizei informieren würde, wurde er nicht selbst tätig. Allerdings notierte er sich vorsichtshalber das Kfz-Kennzeichen am Wagen des Verursachers. Der machte sich aus dem Staub, ohne jemanden zu informieren. Aufgrund der Aussagen des Zeugen ermittelten die Gesetzeshüter nun einen 34-Jährigen aus dem nördlichen Landkreis Donau-Ries als Tatverdächtigen. Gegen ihn leitete die Beamten ein Strafverfahren ein.

Aufgrund einer aktuell hohen Zahl an Unfallfluchten in ihrem Zuständigkeitsbereich appelliert die Polizeiinspektion Donauwörth an Menschen, die einen Unfall beobachten: „Notieren Sie sich in jedem Fall das Kennzeichen und am besten eine zusätzliche Fahrerbeschreibung. Leiten Sie diese Informationen telefonisch, persönlich oder schriftlich an eine Polizeidienststelle weiter, auch wenn Sie glauben, dass die verursachende Person dies bereits selbst erledigt hat.“ Zeugen sollten sich auch von einem am beschädigten Fahrzeug angebrachten Zettel nicht davon abhalten. Solche waren in der Vergangenheit in solchen Situationen leer oder nicht brauchbar. (AZ)