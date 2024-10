Fahrer von Kleintransporter flüchtet nach Unfall in Rain

Auf dem Parkplatz am Dehner-Gartencenter in Rain hat am Donnerstag der Fahrer eines Kleintransporters aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen einen Unfall verursacht und ist dann geflüchtet. Einer aufmerksamen Zeugin ist es zu verdanken, dass die Polizei den Verursacher ermitteln konnte.

Der 62-Jährige prallte laut Polizei um 10.40 Uhr beim Ausparken mit der Front seines Wagens gegen einen Pkw, der daneben abgestellt war. An diesem entstand ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Der Mann fuhr einfach weg. Jedoch hatte eine Frau die Karambolage beobachtet. Sie verständigte die Polizei. Die machte den Flüchtigen ausfindig. Der muss jetzt mit einem Strafverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle rechnen. (AZ)