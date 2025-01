Frau verursacht Auffahrunfall auf der B2 bei Monheim

Zwei Autos sind bei Monheim in einen Auffahrunfall verwickelt gewesen. Nach Angaben der Polizei, wollte eine 25-Jährige am Donnerstag, um 14.50 Uhr, an der Anschlussstelle Monheim-Mitte auf die B2 einfahren. Aufgrund der Vorfahrt des Fließverkehrs musste die Frau den Einfahrvorgang allerdings verzögern. Eine nachfolgende 41-Jährige bemerkte dies zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Sie prallte gegen Wagen der vorausfahrenden 25-Jährigen.

Beide Frauen gaben an, unverletzt geblieben zu sein. Es entstand ein Sachschaden, der auf rund 5000 Euro geschätzt wird. Die Polizei verwarnte die 41-jährige Frau, die den Auffahrunfall verursachte, vor Ort gebührenpflichtig. (AZ)