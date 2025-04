Hat eine weggeworfene Zigarette den Waldbrand ausgelöst?

Hat eine achtlos weggeworfene Zigarette am Samstagabend den Waldbrand nahe Flotzheim ausgelöst? Diese Frage steht nach dem Ereignis im Raum, das bis weit in den Sonntag hinein rund 130 Feuerwehrleute beschäftigt hat. Ebenso ist die Polizei aktiv. Es laufen Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. Welche Erkenntnisse die Gesetzeshüter bislang haben.

Der Brand wurde - wie gemeldet - am Samstag um etwa 18.30 Uhr entdeckt. Die Trockenheit und ein ständig drehender Wind sorgten dafür, dass sich die Flammen im Forstgebiet „Sendle“ nordöstlich von Flotzheim zügig ausbreiteten. Am Ende war eine Fläche von etwa einem Hektar betroffen. Der Schaden lässt sich derzeit nur schwer abschätzen, könnte sich aber laut Polizei im Bereich von circa 30.000 Euro bewegen.

Feuerwehr im Wald bei Flotzheim mit Drohne auf Suche nach Glutnestern

Die Freiwilligen Feuerwehren löschten zunächst mit einem massiven Aufgebot die Flammen, die teilweise mehrere Meter hoch in dem Mischwald hochschlugen. Anschließend galt es, die Glutnester ausfindig zu machen. Ein paar löschte die Brandwache auch noch in der Zeit zwischen Mitternacht und dem Morgen ab. Die Feuerwehr ließ nach Auskunft von Kreisbrandinspektor Alexander Bock eigens die vom Flotzheimer Sportplatz zum Waldrand verlegte Schlauchleitung liegen, um notfalls schnell wieder ausreichend Löschwasser zur Verfügung zu haben. Es sei nicht auszuschließen gewesen, dass das Feuer wieder ausbricht. Durch den Frost sei zwar die abgekuppelte Leitung am Sonntagmorgen vereist gewesen, jedoch hätten damit beste Bedingungen für einen Kontrollflug der Drohne der Unterstützungsgruppe Örtlicher Einsatzleiter bestanden. Mithilfe der Wärmebildkamera habe man auf dem kalten Boden weitere Glutnester ausschließen können.

Es dauerte Bock zufolge am Sonntag bis nach 14.30 Uhr, ehe die Brandwache beendet und das eingesetzte Material aufgeräumt waren. Dazu waren nochmals die Freiwilligen Feuerwehren Flotzheim-Kreut, Itzing, Monheim, Warching und Wemding (mit Schlauchwagen) vor Ort.

Polizei: Waldbrand bei Flotzheim brach direkt neben Feldweg aus

Derweil hat die Polizei herausgefunden, dass der Brand offenbar am Waldrand direkt neben einem Feldweg ausgebrochen ist. Da die Temperaturen am Samstag nicht hochsommerlich waren, schließt die Inspektion Donauwörth eine Selbstentzündung weitgehend aus. Folglich bestehe der Verdacht, dass eine fahrlässige Brandstiftung vorliege, so Hauptkommissar Stephan Roßmanith gegenüber unserer Redaktion. Als Ursache könnte eine noch glimmende Zigarettenkippe in Betracht kommen. Die Dienststelle bittet mögliche Zeugen, sich zu melden. Telefon: 0906/706670.