Wieder zahlreiche Schockanrufe: Betroffene reagieren richtig

Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion (PI) Donauwörth ist es in den vergangenen Tagen wieder vermehrt zu sogenannten Schockanrufen gekommen. Mehrere Betroffene informierten die Dienststelle.

Bislang sind den Gesetzeshütern keine neuen Opfer bekannt, die auf die Masche hereingefallen sind. Exemplarisch für die erneute Welle nennt die Dienststelle folgenden Fall: Am Montag gegen 12.30 Uhr meldete sich ein angeblicher „Polizeibeamter der PI Donauwörth“ bei einem 87-Jährigen in der Gemeinde Asbach-Bäumenheim und teilte diesem wahrheitswidrig mit, dessen Sohn habe einen Unfall verursacht, bei dem eine Person ums Leben gekommen sei.

Falscher Polizist fordert 70.000 Euro von Rentner aus Bäumenheim

Der Unbekannte forderte von dem Rentner knapp 70.000 Euro als angebliche Kaution, um eine Haft für den Sohn zu umgehen. Der 87-Jährige erkannte den Betrugsversuch und legte auf. In diesem wie in allen anderen angezeigten Fällen nahmen die echten Beamten ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen versuchtem Betrug auf.

Die Inspektion Donauwörth rät in dem Zusammenhang: „Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte. Legen Sie im Zweifel einfach auf. Erstatten Sie bei Verdachtsmomenten Anzeige bei der örtlichen Polizei.“ (AZ)