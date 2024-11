Polizei fasst Diebe aus der Donaumeile

Die Polizei hat am Freitag zwei Diebe gefasst, die am Tag zuvor in der Donaumeile eine Handtasche gestohlen hatten. Polizeibeamte am Bahnhof erkannten den Mann und die Frau, die bei ihrem Diebstahl auf Videoaufnahmen zu sehen gewesen waren. Es handelt sich um einen 40-Jährigen und eine 32-Jährige, die in Deutschland keinen festen Wohnsitz haben. Die beiden rumänischen Staatsbürger wurden vorläufig festgenommen. Gegen den Mann lag bereits ein Haftbefehl wegen anderer Eigentumsdelikte vor. Er wurde in eine JVA gebracht. Die 32-jährige wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt. Beide müssen sich nun wegen Handtaschendiebstahls sowie des Betruges mittels rechtswidrig erlangter Zahlungskarten strafrechtlich verantworten. (AZ)

