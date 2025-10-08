Icon Menü
Großeinsatz in Mertingen-Druisheim: Polizei sperrt Wohnsiedlung ab

Druisheim

Wohnsiedlung in Mertinger Ortsteil abgesperrt: Polizei überwältigt Mann

Ersten Informationen zufolge befindet sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand.
    • |
    • |
    • |
    Im Mertinger Ortsteil Druisheim findet derzeit ein großer Polizeieinsatz statt.
    Im Mertinger Ortsteil Druisheim findet derzeit ein großer Polizeieinsatz statt. Foto: Barbara Würmseher

    In Druisheim ist am Mittwochmittag ein großes Polizeiaufgebot im Einsatz. Den Beamten wurde eine Person gemeldet, die sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befindet. Wie Beobachter mitteilen, wütete der Mann in einem Einfamilienhaus. Die Polizei hat ihn mittlerweile überwältigt. Die entsprechende Wohnsiedlung in dem Mertinger Ortsteil ist großräumig abgesperrt.

    Mehr Informationen gibt es in Kürze hier. (AZ)

