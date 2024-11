Zufallsfund in der Nähe des Bahnhofs: Polizei stellt Marihuana sicher

Die Polizei hat am Dienstag in Donauwörth mehrere Gramm Rauschgift beschlagnahmt. Beamte führten um 18.05 Uhr in einem Mehrparteienhaus in der Nähe des Bahnhofs einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss durch. Eigentlich waren sie zwar wegen einer anderen Sache vor Ort, doch entdeckten sie in der Wohnung des Mannes mittleren Alters unter anderem knapp 30 Cannabispflanzen, vier Aufzuchtanlagen inklusive Filteranlage und Bewässerungssystem sowie getrocknetes Cannabis.

Die Beamten stellten das Material sicher und leiteten ein weiteres Verfahren wegen des Verdachts auf betäubungsmittelrechtliche Verstöße gegen den Mann ein. (AZ)