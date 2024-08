Polizei verhindert in Donauwörth Drogenfahrt eines 21-Jährigen

Im Rahmen eines anderweitigen Polizeieinsatzes in der Dillinger Straße in Donauwörth stellten Beamte der PI Donauwörth am Freitagmorgen gegen 5.30 Uhr, einen 21-jährigen Mann hinter dem Steuer seines parkenden Pkw fest. Er gab an, die Fahrt zu seiner Arbeitsstätte antreten zu wollen. Da die Beamten deutlichste drogentypische Auffälligkeiten bei dem 21-Jährigen feststellten und dieser den kürzlichen Konsum von Marihuana einräumte, wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Angezeigt wurde der junge Mann nicht, da ihm nicht nachzuweisen war, dass er selbst in die Dillinger Straße gefahren war. (AZ)

