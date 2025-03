1,8 Promille: Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer

Die Polizei hat am Mittwoch einen alkoholisierten Autofahrer in Donauwörth gestoppt. Um 16.30 Uhr hielten Polizisten im Neurieder Weg den 52-jährigen Fahrer eines Familienvans an. Bei der Kontrolle konnten die Beamten bei dem Fahrer deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen.

Ein freiwillig durchgeführter Vortest ergab einen Wert von etwa 1,8 Promille. Die Beamten veranlassten eine ärztliche Blutentnahme auf der Dienststelle und nahmen eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr auf. Zudem stellten sie den Führerschein des Mannes sicher. (AZ)