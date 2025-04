Autofahrerin unter Alkohol: Bußgeld, Punkte und Fahrverbot

Die Polizei hat am späten Freitagabend in Mertingen eine angetrunkene Autofahrerin gestoppt. Bei der Kontrolle bemerkten die Gesetzeshüter, dass die Frau nach Alkohol roch. Ein Test vor Ort ergab einen Wert von fast 0.7 Promille.

Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und führten einen gerichtsverwertbaren Test in der Dienststelle in Rain durch. Die Frau muss jetzt mit einem Bußgeld in Höhe von mindestens 500 Euro, mit Punkten in Flensburg und einem einmonatigen Fahrverbot rechnen. (AZ)