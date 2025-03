Mit Blaulicht unterwegs: Polizei stoppt Auto auf der B2

Ein 38-jähriger Autofahrer staunte nicht schlecht, als er am Freitagabend gegen 18.30 Uhr auf der B2 hinter sich ein Fahrzeug mit blauem und rotem Blinklicht im Kühlergrill bemerkte. In der Annahme, es handle sich um ein Einsatzfahrzeug, bremste er ab und ließ das Auto passieren. Da ihm die Situation jedoch verdächtig vorkam, informierte er die Polizei. Beamte der Polizei Donauwörth konnten das Fahrzeug schließlich stoppen. Bei der Kontrolle entdeckten sie im Motorraum eine Sondersignalanlage samt Einsatzhorn, die umgehend ausgebaut und sichergestellt wurde. Zudem fanden die Polizisten eine geringe Menge Cannabis, das aus dem Ausland mitgebracht worden war. Da die 28-Jährige keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, ordnete die Staatsanwaltschaft Augsburg eine Sicherheitsleistung in Höhe von mehreren hundert Euro an. Nach Abschluss der Maßnahmen durfte sie ihre Fahrt ohne die unzulässige Blaulichtanlage fortsetzen. (AZ)

