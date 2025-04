Polizei stoppt Autofahrerin und stellt Autoschlüssel sicher

Die Rainer Polizei hat am Donnerstag eine alkoholisierte Autofahrerin gestoppt. Wie die Beamten berichten, wurde die Frau gegen 16.50 Uhr in einem Ortsteil wegen einer Verkehrskontrolle angehalten. Schnell bemerkten die Beamtinnen Alkoholgeruch, was einen Atemalkoholtest zur Folge hatte. Dieser hatte ein Ergebnis, das über der Grenze zur absoluten Fahruntüchtigkeit lag: 1,24 Promille. Das wiederum hatte zur Folge, dass eine Blutentnahme zur Feststellung des Blutalkoholwertes bei der Frau angeordnet und durchgeführt wurde. Weiterhin wurde ihr Führerschein vorläufig sichergestellt, ebenso der Fahrzeugschlüssel, damit sie nicht weiterfahren konnte. (AZ)

