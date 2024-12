Elektro-Tretroller ohne Zulassung: Anzeige

Die Polizei hat in Harburg den Fahrer eines Elektro-Tretrollers bei einer illegalen Spritztour erwischt. Das Zweirad fiel am Mittwochnachmittag einer Streife in der Donauwörther Straße auf, weil keine Kennzeichenplakette angebracht war. Es stellte sich heraus, dass der 26-Jährige auch keinen Versicherungsvertrag für den E-Scooter abgeschlossen hatte. Die Fahrt war damit beendet. Die Beamten nahmen eine Strafanzeige auf. (AZ)

