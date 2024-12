Getunter Elektro-Tretroller: Mann fährt zu schnell

Die Polizei hat in Rain einen 20-Jährige erwischt, der mit einem getunten E-Tretroller verbotenerweise unterwegs war. Der Mann fuhr am Donnerstagabend mit dem E-Scooter auf Fußweg in der Hauptstraße. Dabei stellte eine Streife fest, dass der junge Mann deutlich schneller als die mit einem E-Roller erlaubten 20 Stundenkilometer fuhr.

Bei der folgenden Kontrolle räumte der 20-Jährige ein, dass er mittels eines Chips seinen E-Scooter frisiert hat. Der Roller erreichte dadurch ein Tempo von 32 km/h. Da der Fahrer nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis ist, erhielt er eine Anzeige wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (AZ)