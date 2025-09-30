Polizei stoppt ihn: E-Roller-Fahrer ohne Pflichtversicherung in Bäumenheim unterwegs

Die Polizei hat einen jungen E-Scooter-Fahrer in Bäumenheim gestoppt. Am Montag, um 19.42 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte in der Anton-Jaumann-Straße den 16-Jährigen, da dieser verbotenerweise während der Fahrt sein Mobiltelefon benutzte. Im Rahmen einer anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass an dem Fahrzeug keine gültige Kennzeichenplakette angebracht und kein aktueller Haftpflichtversicherungsvertrag abgeschlossen war. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen den Jugendlichen ein und untersagten weitere Fahrten auf öffentlichen Flächen. (AZ)

