Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

Polizei stoppt ihn: E-Roller-Fahrer ohne Pflichtversicherung in Asbach-Bäumenheim unterwegs

Asbach-Bäumenheim

Polizei stoppt ihn: E-Roller-Fahrer ohne Pflichtversicherung in Bäumenheim unterwegs

Die Polizei hält einen jungen E-Roller-Fahrer auf. Er ist ohne Versicherungsschutz unterwegs. Dies war nicht der einzige Verstoß.
    • |
    • |
    • |
    Ein junger Mann benutzte während der E-Scooter-Fahrt sein Mobiltelefon.
    Ein junger Mann benutzte während der E-Scooter-Fahrt sein Mobiltelefon. Foto: Christoph Soeder/dpa (Symbolbild)

    Die Polizei hat einen jungen E-Scooter-Fahrer in Bäumenheim gestoppt. Am Montag, um 19.42 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte in der Anton-Jaumann-Straße den 16-Jährigen, da dieser verbotenerweise während der Fahrt sein Mobiltelefon benutzte. Im Rahmen einer anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass an dem Fahrzeug keine gültige Kennzeichenplakette angebracht und kein aktueller Haftpflichtversicherungsvertrag abgeschlossen war. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen den Jugendlichen ein und untersagten weitere Fahrten auf öffentlichen Flächen. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden