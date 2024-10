Junger Autofahrer in Bäumenheim unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Die Polizei hat am Montag kurz vor Mitternacht einen doppelt berauschten Autofahrer in Bäumenheim aus dem Verkehr gezogen. Eine Streifenbesatzung kontrollierte den 21-Jährigen in der Römerstraße und stellte fest, dass der junge Mann alkoholisiert war.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 0,5 Promille. Zudem stand der Autofahrer zusätzlich unter Verdacht, Drogen konsumiert zu haben. Die Beamten veranlassten deshalb eine Blutentnahme und unterbanden die Weiterfahrt. (AZ)