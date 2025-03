Fahrer von Motorroller handelt sich Strafanzeige ein

Eine Strafanzeige hat sich der Fahrer eines Motorrollers eingehandelt, den die Polizei am späten Freitagabend in Rain kontrollierte. Der Mann fiel den Beamten aufgrund einer erhöhten Geschwindigkeit auf. Es stellte sich heraus, dass mit dem Zweirad ein Tempo von bis zu 85 Stundenkilometern möglich ist. Der Fahrer konnte lediglich einen Führerschein der Klasse AM vorweisen, hätte aber mindestens eine Lizenz der Klasse A1 benötigt.

Die Polizisten unterbanden die Weiterfahrt und stellten den Fahrzeugschlüssel vorläufig sicher. Es laufen Ermittlungen wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (AZ)